Жительницу Челябинской области подозревают в краже денег из ломбардов

По данным полиции, в отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу с заявлением обратились два предпринимателя, владельцы организации по предоставлению займов населению и ломбарда, расположенные в одном помещении в Златоусте. Они сообщили о пропаже денег и ювелирных изделий на общую сумму более 170 тысяч рублей.