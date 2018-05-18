Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО в Донбассе
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Хилария и Алек Болдуин стали родителями в 4-й раз
Названы самые любимые растения россиян на дачах
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии лесные пожары уничтожают встречным огнем

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии лесные пожары ликвидируют методом встречного пала, рассказали в Минлесхозе Башкирии.

Пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня, пояснили специалисты. Встреча двух огненных фронтов приводит к ликвидации возгорания. В наземной зоне огонь пускают от сделанной при помощи тяжелой техники минерализованной полосы.

Способ является наиболее эффективным при локализации и тушении низовых лесных пожаров высокой и средней силы. При применении встречных палов площадь пожара в итоге увеличивается, но при этом удается уберечь от уничтожения еще большие площади, прокомментировали в ведомстве.

Все новости региона
Международный день музеев проходит под девизом «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории»
Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ожидание и реальность: бассейн в отеле оказался крошечной ванной
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Телеведущий сразился с акулой и разрушил миф о дельфинах
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь