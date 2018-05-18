В Башкирии лесные пожары уничтожают встречным огнем

Пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня, пояснили специалисты. Встреча двух огненных фронтов приводит к ликвидации возгорания. В наземной зоне огонь пускают от сделанной при помощи тяжелой техники минерализованной полосы.

Способ является наиболее эффективным при локализации и тушении низовых лесных пожаров высокой и средней силы. При применении встречных палов площадь пожара в итоге увеличивается, но при этом удается уберечь от уничтожения еще большие площади, прокомментировали в ведомстве.