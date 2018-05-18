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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет: есть пострадавшие

Водитель и его пассажир с травмами госпитализированы.

Вчера, в ночь на 17 мая на 177 километре автодороги «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» произошло серьезное ДТП. По предварительной версии, водитель «Лады Приоры», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал из села Узян в сторону села Серменево. В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением: отечественная легковушка пошла в юз, после чего вылетела в кювет и перевернулась.

По счастливой случайности, водитель и его пассажир выжили, но получили серьезные травмы. Их немедленно госпитализировали в ближайшую больницу.

Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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