В Башкирии пьяный водитель съехал в кювет: есть пострадавшие

Вчера, в ночь на 17 мая на 177 километре автодороги «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» произошло серьезное ДТП. По предварительной версии, водитель «Лады Приоры», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал из села Узян в сторону села Серменево. В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением: отечественная легковушка пошла в юз, после чего вылетела в кювет и перевернулась.