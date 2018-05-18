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10:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: в Казани мужчина поджег мотоцикл после того, как его догнали полицейские

Минувшей ночью в Казани мужчина поджег угнанный мотоцикл после того, как его догнали сотрудники ДПС. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло на улице Декабристов. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили загоревшийся мотоцикл.

Еще один инцидент произошел на улице Чистопольской — там мужчина на своем автомобиле попал в ДТП, а после попытался убежать от сотрудников ДТП. Очевидцы сообщают, что мужчина вел себя неадекватно и выбил стекло в патрульной машине.

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