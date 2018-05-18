На Кубани будут судить организаторов фирм-однодневок
Трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве, причинили ущерб государству на сумму более 28 млн рублей.
Трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве, причинили ущерб государству на сумму более 28 млн рублей.
В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ.
Установлено, что жители Каневского района незаконно возмещали налог на добавленную стоимость, создав для этого более шести номинальных фирм, действующих под их руководством, сообщили
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.