На Кубани будут судить организаторов фирм-однодневок

В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ.

Установлено, что жители Каневского района незаконно возмещали налог на добавленную стоимость, создав для этого более шести номинальных фирм, действующих под их руководством, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.