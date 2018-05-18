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18:21 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани будут судить организаторов фирм-однодневок

Трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве, причинили ущерб государству на сумму более 28 млн рублей.

В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ.

Установлено, что жители Каневского района незаконно возмещали налог на добавленную стоимость, создав для этого более шести номинальных фирм, действующих под их руководством, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

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