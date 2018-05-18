В Тольятти горела шиномонтажная мастерская
Вечером четверг, 17 мая, горела шиномонтажная мастерская на ул. Спортивной в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Вечером четверг, 17 мая, горела шиномонтажная мастерская на ул. Спортивной в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:21.
Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар был ликвидирован в 22:32 силами 11 человек с использованием трех спецмашин.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.