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09:58 (мск), источник: Volga News

В Тольятти горела шиномонтажная мастерская

Вечером четверг, 17 мая, горела шиномонтажная мастерская на ул. Спортивной в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:21.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар был ликвидирован в 22:32 силами 11 человек с использованием трех спецмашин.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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