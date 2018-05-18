В Сысерти геймер расправился с молодой женой

25-летнему жителю Сысерти предъявили обвинение в избиении жены до смерти. Он заключен под стражу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 6 мая. Обвиняемый поругался с 21-летней супругой и нанес ей смертельные травмы. Труп он завернул в плед и полиэтилен, а с места происшествия скрылся. Тело девушки обнаружили спустя два дня.

«По предварительным данным, мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой. На след фигуранта стражам порядка удалось выйти в Нижнекамском районе Татарстана, где он и был задержан, а чуть позже этапирован под конвоем уральских силовиков для производства следственных мероприятий в Сысерть», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено также, что в семье в последнее время часто происходили ссоры.