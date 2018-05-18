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10:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Сысерти геймер расправился с молодой женой

А после — сбежал.

25-летнему жителю Сысерти предъявили обвинение в избиении жены до смерти. Он заключен под стражу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 6 мая. Обвиняемый поругался с 21-летней супругой и нанес ей смертельные травмы. Труп он завернул в плед и полиэтилен, а с места происшествия скрылся. Тело девушки обнаружили спустя два дня.

«По предварительным данным, мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой. На след фигуранта стражам порядка удалось выйти в Нижнекамском районе Татарстана, где он и был задержан, а чуть позже этапирован под конвоем уральских силовиков для производства следственных мероприятий в Сысерть», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено также, что в семье в последнее время часто происходили ссоры.

«Что характерно, покидая место ЧП в надежде “залечь на дно” в другом субъекте нашей страны, глава семьи целую ночь провел в окружении трупа своей бывшей возлюбленной, а прежде чем ретироваться забрал с собой ее обручальное кольцо и серьги. Теперь они ему, скорее всего, будут сниться всю оставшуюся жизнь», — добавил полковник Горелых.

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