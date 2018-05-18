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10:17 (мск), источник: dostup1.ru

СК проверит отказ от лечения пенсионерки после ампутации ног

Будет дана уголовно-правовая оценка действиям медперсонала и принято процессуальное решение.

Следственный комитет в Челябинской области начал проверку обстоятельств выписки пенсионерки после ампутации ног в Троицке — по словам дочери больной, маму выписали с не зажившими после операции ранами и торчащей костью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает местная газета «Вперед», скорая привезла пожилую троичанку в больницу с жалобами на сильные боли в ноге и голове 12 апреля, однако через пару часов женщину отправили домой, не найдя никаких нарушений. Через некоторое время нога побелела и разболелась еще сильнее, пенсионерку госпитализировали в реанимацию, где ампутировали ногу, через несколько дней — вторую, а еще через пару дней — с незажившими ранами и торчащей после ампутации костью — выписали домой.

«В ходе проверки информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи в лечебном учреждении будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, добавив, что проведение проверки взято на личный контроль руководителем следственного управления.

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СК проверит отказ от лечения пенсионерки после ампутации ног в Троицке
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