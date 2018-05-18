Житель Лысьвы устроил пожар в доме соседа

Житель Лысьвы устроил серьезный пожар, в результате которого сгорел соседский дом.

«17 мая в 16.00 начался пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Кын Лысьвенского района, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Площадь пожара составила 108 кв. м. Пожару был присвоен второй номер сложности. На месте вызова работали 33 человека личного состава, 10 единиц техники».

К счастью, пострадавших избежать удалось. Выяснилось, что причина пожара была в том, что хозяин соседнего дома сжигал во дворе мусор. В этот момент подул сильный ветер, пламя перекинулось сначала на сухую неубранную траву, а затем на соседние строения.