Житель Лысьвы устроил пожар в доме соседа
Он сжигал мусор, пламя мгновенно перекинулось на чужое строение.
Он сжигал мусор, пламя мгновенно перекинулось на чужое строение.
Житель Лысьвы устроил серьезный пожар, в результате которого сгорел соседский дом.
«17 мая в 16.00 начался пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Кын Лысьвенского района, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в
К счастью, пострадавших избежать удалось. Выяснилось, что причина пожара была в том, что хозяин соседнего дома сжигал во дворе мусор. В этот момент подул сильный ветер, пламя перекинулось сначала на сухую неубранную траву, а затем на соседние строения.
В МЧС добавили, что всего с начала весеннего пожароопасного сезона зарегистрировано 11 природных пожаров, 142 раза пожарные выезжали на тушение пала сухой травы.