В Хабаровске в результате ДТП пострадали школьницы

В Индустриальном районе Хабаровска столкнулись два легковых автомобиля — Daihatsu Atrai и Nissan March. Об этом сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы две малолетние сестры-третьеклассницы.

«Водитель Daihatsu Atrai … двинулся на запрещающий — красный — сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Nissan March», — передает вещатель.