В Хабаровске в результате ДТП пострадали школьницы
ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова.
ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова.
В Индустриальном районе Хабаровска столкнулись два легковых автомобиля — Daihatsu Atrai и Nissan March. Об этом сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу.
ДТП произошло в четверг, 17 мая, на улице Суворова. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы две малолетние
«Водитель Daihatsu Atrai … двинулся на запрещающий — красный — сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Nissan March», — передает вещатель.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.