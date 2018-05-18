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11:48 (мск), источник: Интерфакс

Экс-сотрудник полиции в Татарстане стал фигурантом дела о похищении и вымогательстве

Казань. 18 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС и его знакомого, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.

Республиканское СУ СКР сообщает, что утром 28 апреля подозреваемые, находившиеся в одном из развлекательных заведений города Буинска, «стали приставать к 29-летнему местному жителю в связи с его вызывающей, на их взгляд, походкой».

«Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночнике. Несмотря на это, его избили, усадили в автомобиль и отвезли за город. Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, за то что, пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку», — говорится в сообщении.

СКР отмечает, что, вымогая деньги, подельники надели на свою жертву наручники, обмотали вокруг туловища буксировочный трос и заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров.

«В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город», — говорится в сообщении.

Дело в отношении экс-полицейского и его подельника возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Они заключены под стражу.

Пресс-служба МВД Татарстана в свою очередь сообщает, что недобросовестный сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. «В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, полицейский уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в пресс-релизе полиции.

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