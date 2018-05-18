Полицейского в Хабаровском крае осудили за несдержанность

Следствие выяснило, что ночью 23 мая 2017 года в посёлке Чегдомын в Верхнебуреинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место инспекторы ДПС стали оформлять протокол. Один из водителей вёл себя агрессивно, поэтому его доставили в отделение полиции, но и там мужчина не успокаивался, оскорблял сотрудников.

Полицейские отвезли буйного задержанного в районную больницу для освидетельствования, однако возмутитель спокойствия продолжил ругаться матом на представителей власти. Находившийся рядом 32-летний участковый уполномоченный не сдержался и ударил мужчину локтем по лицу.