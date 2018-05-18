Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Как изменится отдых в Крыму с открытием Крымского моста
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
11:57 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейского в Хабаровском крае осудили за несдержанность

В Хабаровском крае бывший участковый полиции получил условный срок за превышение должностных полномочий. Сотрудника УМВД наказали за несдержанность — он ударил пьяного мужчину, который оскорблял представителей власти.

Следствие выяснило, что ночью 23 мая 2017 года в посёлке Чегдомын в Верхнебуреинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место инспекторы ДПС стали оформлять протокол. Один из водителей вёл себя агрессивно, поэтому его доставили в отделение полиции, но и там мужчина не успокаивался, оскорблял сотрудников.

Полицейские отвезли буйного задержанного в районную больницу для освидетельствования, однако возмутитель спокойствия продолжил ругаться матом на представителей власти. Находившийся рядом 32-летний участковый уполномоченный не сдержался и ударил мужчину локтем по лицу.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России, по решению руководства участкового уволили из органов внутренних дел. Суд приговорил бывшего полицейского к четырём годам лишения свободы условно. Водитель, который оскорблял представителей власти, отделался «условкой» сроком на один год.

Все новости региона
 Приморский единоросс стал одним из самых богатых депутатов страны
Личное авто или тысячи поездок на такси: что выбирают в Хабаровском крае
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
СК возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь