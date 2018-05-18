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11:47 (мск), источник: RTVi

В МВД Франции рассказали, что предотвратили теракт на территории страны

Французская полиция задержала двоих братьев-египтян, которые, по ее данным, готовили теракт с применением яда или взрывчатки. Об этом телеканалу BFM 16 мая рассказал глава МВД Франции Жерар Коллон.

Источник: Reuters

По словам Коллона, у братьев нашли пособия по изготовлению «яда на основе рицина». Глава МВД отметил, что задержанные пользовались мессенджером Telegram.

Коллон не уточнил, известно ли, где братья хотели устроить теракт. Коллон также не сообщил, когда их задержали.

Рицин является токсином растительного происхождения, который получают из касторовых бобов. .

Вещество часто используют в качестве химического оружия. Например, в 1978 году рицин использовали при убийстве болгарского диссидента Григория Маркова. Убийца, которого так и не нашли, уколол Маркова зонтом, в основании которого находилась небольшая гранула с ядом.

В 1981 году двойного агента ЦРУ Бориса Корчака попытались убить из пневматического оружия, заряженного гранулами с рицином. Корчаку удалось выжить. Он считает, что за покушением стояло КГБ. .

В марте 2014 года американец Николас Хелман получил от 20 до 40 лет лишения свободы за то, что отправил бойфренду своей бывшей девушки поздравительную открытку, обработанную рицином.

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