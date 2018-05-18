В МВД Франции рассказали, что предотвратили теракт на территории страны

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По словам Коллона, у братьев нашли пособия по изготовлению «яда на основе рицина». Глава МВД отметил, что задержанные пользовались мессенджером Telegram.

Коллон не уточнил, известно ли, где братья хотели устроить теракт. Коллон также не сообщил, когда их задержали.

Рицин является токсином растительного происхождения, который получают из касторовых бобов. .

Вещество часто используют в качестве химического оружия. Например, в 1978 году рицин использовали при убийстве болгарского диссидента Григория Маркова. Убийца, которого так и не нашли, уколол Маркова зонтом, в основании которого находилась небольшая гранула с ядом.

В 1981 году двойного агента ЦРУ Бориса Корчака попытались убить из пневматического оружия, заряженного гранулами с рицином. Корчаку удалось выжить. Он считает, что за покушением стояло КГБ. .