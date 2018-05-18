Учеников хабаровской школы эвакуировали из-за пожара
Посреди учебного дня загорелась подвальная дверь.
Посреди учебного дня загорелась подвальная дверь.
В пятницу днем в хабаровской школе № 27, которая находится в поселке имени Горького, случился небольшой пожар. Из здания эвакуировали учеников и сотрудников, сообщает портал «Губерния».
Персонал вывел всех детей на улицу еще до приезда пожарных. По словам директора, эвакуироваться пришлось 1029 ученикам и 78 работникам школы.
Уроки пришлось отменить, а классы — проветрить: дым проник в помещения через систему вентиляции.
Видео появится позже.