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11:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Учеников хабаровской школы эвакуировали из-за пожара

Посреди учебного дня загорелась подвальная дверь.

Источник: Губерния онлайн

В пятницу днем в хабаровской школе № 27, которая находится в поселке имени Горького, случился небольшой пожар. Из здания эвакуировали учеников и сотрудников, сообщает портал «Губерния».

В учреждении вспыхнула подвальная дверь, расположенная с торца здания, около одного из запасных выходов. Похоже, что ее подожгли. Огонь мог появиться из-за окурка, затолканного в щель.

Персонал вывел всех детей на улицу еще до приезда пожарных. По словам директора, эвакуироваться пришлось 1029 ученикам и 78 работникам школы.

Уроки пришлось отменить, а классы — проветрить: дым проник в помещения через систему вентиляции.

Видео появится позже.

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