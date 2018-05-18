Учеников хабаровской школы эвакуировали из-за пожара

В пятницу днем в хабаровской школе № 27, которая находится в поселке имени Горького, случился небольшой пожар. Из здания эвакуировали учеников и сотрудников, сообщает портал «Губерния».

В учреждении вспыхнула подвальная дверь, расположенная с торца здания, около одного из запасных выходов. Похоже, что ее подожгли. Огонь мог появиться из-за окурка, затолканного в щель.