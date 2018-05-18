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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают личность человека, тело которого нашли в реке Ангара

Людей, узнавших мужчину, просят обратиться в отдел СК.

Источник: Комсомольская правда

СК просит помочь в расследовании уголовного дела. Напомним, еще 30 сентября 2017 года под Ангарском в 250 метрах от садоводства «Береговое» в реке обнаружили труп мужчины. Тогда завели уголовное дело по статье «убийство». Однако до сих пор следствие не продвинулось в том вопросе, кто совершил это преступление. Не знают следователи пока и личность того мужчины, тело которого обнаружили. Сотрудники просят в этом помочь жителей Приангарья.

Приметы мужчины: возраст 35−50 лет, славянская внешность, рост 174 см. Форма лица овальная, невысокий лоб. Особая примета — в области плеча справа ожоговый рубец, размером 7×6 см.

Тех людей, которые узнали мужчину, или знают что-либо о преступлении, просят обратиться в Следственное управление СК России по Иркутской области.

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