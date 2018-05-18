Следователи устанавливают личность человека, тело которого нашли в реке Ангара
Людей, узнавших мужчину, просят обратиться в отдел СК.
Людей, узнавших мужчину, просят обратиться в отдел СК.
СК просит помочь в расследовании уголовного дела. Напомним, еще 30 сентября 2017 года под Ангарском в 250 метрах от садоводства «Береговое» в реке обнаружили труп мужчины. Тогда завели уголовное дело по статье «убийство». Однако до сих пор следствие не продвинулось в том вопросе, кто совершил это преступление. Не знают следователи пока и личность того мужчины, тело которого обнаружили. Сотрудники просят в этом помочь жителей Приангарья.
Приметы мужчины: возраст 35−50 лет, славянская внешность, рост 174 см. Форма лица овальная, невысокий лоб. Особая примета — в области плеча справа ожоговый рубец, размером 7×6 см.
Тех людей, которые узнали мужчину, или знают