Следователи устанавливают личность человека, тело которого нашли в реке Ангара

СК просит помочь в расследовании уголовного дела. Напомним, еще 30 сентября 2017 года под Ангарском в 250 метрах от садоводства «Береговое» в реке обнаружили труп мужчины. Тогда завели уголовное дело по статье «убийство». Однако до сих пор следствие не продвинулось в том вопросе, кто совершил это преступление. Не знают следователи пока и личность того мужчины, тело которого обнаружили. Сотрудники просят в этом помочь жителей Приангарья.