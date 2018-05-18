В Уфе наглый карманник попал на видео в момент кражи
В Ленинском районе Уфы с поличным задержан ранее судимый 43-летний местный житель. Подозреваемый ходил по магазинам и выискивал момент для совершения карманной кражи.
В Ленинском районе Уфы с поличным задержан ранее судимый 43-летний местный житель. Подозреваемый ходил по магазинам и выискивал момент для совершения карманной кражи.
В одном из павильонов ему это удалось. Момент кражи засняла камера видеонаблюдения. Злоумышленник подошел сзади к одному из покупателей и ловким движением вынул кошелек из его открытой сумки.
Мужчина попытался скрыться, но ему помешали сотрудники полиции. 21-летнему потерпевшему вернули кошелек. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, сообщили в