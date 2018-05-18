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11:46 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе наглый карманник попал на видео в момент кражи

В Ленинском районе Уфы с поличным задержан ранее судимый 43-летний местный житель. Подозреваемый ходил по магазинам и выискивал момент для совершения карманной кражи.

В одном из павильонов ему это удалось. Момент кражи засняла камера видеонаблюдения. Злоумышленник подошел сзади к одному из покупателей и ловким движением вынул кошелек из его открытой сумки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина попытался скрыться, но ему помешали сотрудники полиции. 21-летнему потерпевшему вернули кошелек. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Уфе.

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