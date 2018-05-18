В Ростовскую область хлынул поток контрафакта с символикой ЧМ-2018 из Украины и Китая
В ходе
В ходе
— За первый квартал текущего года было изъято более 1,8 тысячи нелегальных товаров с символикой FIFA, — рассказал Пашко. — Для сравнения — в 2016-м было всего 108 случаев, а за весь прошлый год — полторы тысячи товаров.
Везут, в основном, из Китая и Украины: все, что косвенно касается футбола — спортивные костюмы, например, мячи, брелки, наклейки и так далее. Словом, то, что легко можно подделать.
Между тем, руководитель Ростовской таможни Андрей Беляев подчеркнул, что на таможенном посту в аэропорту «Платов» увеличен штат сотрудников — более ста десяти человек плюс еще сорок находятся в резерве.
— Мы оборудовали площадку для удаленного досмотра грузов, поступающих для проведения чемпионата мира, — отметил Беляев. — В тестовом режиме поработаем