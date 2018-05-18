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13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область хлынул поток контрафакта с символикой ЧМ-2018 из Украины и Китая

В ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко сообщил о значительном увеличении с приближением старта главного футбольного турнира планеты количества изъятой контрафактной продукции с символикой ЧМ-2018, правообладателем которой является FIFA.

— За первый квартал текущего года было изъято более 1,8 тысячи нелегальных товаров с символикой FIFA, — рассказал Пашко. — Для сравнения — в 2016-м было всего 108 случаев, а за весь прошлый год — полторы тысячи товаров.

Везут, в основном, из Китая и Украины: все, что косвенно касается футбола — спортивные костюмы, например, мячи, брелки, наклейки и так далее. Словом, то, что легко можно подделать.

Между тем, руководитель Ростовской таможни Андрей Беляев подчеркнул, что на таможенном посту в аэропорту «Платов» увеличен штат сотрудников — более ста десяти человек плюс еще сорок находятся в резерве.

— Мы оборудовали площадку для удаленного досмотра грузов, поступающих для проведения чемпионата мира, — отметил Беляев. — В тестовом режиме поработаем 23—25 мая, а далее обеспечим уже круглосуточный режим работы этой площадки.

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