В принадлежащем Трампу гольф-клубе произошел инцидент со стрельбой
ТАСС, 18 мая. Инцидент со стрельбой произошел рано утром в пятницу на территории
ТАСС, 18 мая. Инцидент со стрельбой произошел рано утром в пятницу на территории
«Полиция Дорала выехала в ответ на сообщение о том, что на территории [гольф-клуба] Trump National Golf Resort были произведены выстрелы, — отмечается в сообщении окружного полицейского управления. — Фигурант взят под стражу. В настоящий момент информации о пострадавших нет».
В 2012 году компания Trump Organization приобрела комплекс отеля с полями для гольфа в городе Дорал за $150 млн и переименовала этот