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11:44 (мск), источник: ТАСС

В принадлежащем Трампу гольф-клубе произошел инцидент со стрельбой

ТАСС, 18 мая. Инцидент со стрельбой произошел рано утром в пятницу на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, в городе Дорал (штат Флорида). Об этом сообщило управление полиции округа Дорал.

Источник: Reuters

«Полиция Дорала выехала в ответ на сообщение о том, что на территории [гольф-клуба] Trump National Golf Resort были произведены выстрелы, — отмечается в сообщении окружного полицейского управления. — Фигурант взят под стражу. В настоящий момент информации о пострадавших нет».

В 2012 году компания Trump Organization приобрела комплекс отеля с полями для гольфа в городе Дорал за $150 млн и переименовала этот гольф-клуб в Trump National Golf Resort.

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