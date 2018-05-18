В принадлежащем Трампу гольф-клубе произошел инцидент со стрельбой

«Полиция Дорала выехала в ответ на сообщение о том, что на территории [гольф-клуба] Trump National Golf Resort были произведены выстрелы, — отмечается в сообщении окружного полицейского управления. — Фигурант взят под стражу. В настоящий момент информации о пострадавших нет».