Опасным мясом кормили в кафе и закусочной в одном из посёлков Приморья
Предприниматели привлечены к ответственности.
Предприниматели привлечены к ответственности.
В посёлке Лучегорск Россельхознадзор проверил два кафе и одну закусочную на соблюдение
Было зафиксировано, что в заведениях хранится, перерабатывается и реализуется мясо неподтвержденного качества. У владельцев отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции.
Мясная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
В отношении трёх предпринимателей были рассмотрены дела об административных правонарушениях, по завершению которых нарушителям назначено наказание в виде административных штрафов.
Продукция неподтвержденного качества подлежит уничтожению либо утилизации.