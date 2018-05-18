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11:48 (мск), источник: VLADNEWS

Опасным мясом кормили в кафе и закусочной в одном из посёлков Приморья

Предприниматели привлечены к ответственности.

В посёлке Лучегорск Россельхознадзор проверил два кафе и одну закусочную на соблюдение ветеринарно-санитарных требований, сообщает РИА со ссылкой на Россельхознадзор.

Было зафиксировано, что в заведениях хранится, перерабатывается и реализуется мясо неподтвержденного качества. У владельцев отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции.

Общий объем небезопасной мясной продукции (баранина, говядина, грудинка, полуфабрикаты из птицы, мясо птицы, свинина, сосиски, бекон) составил более 220 кг.

Мясная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.

В отношении трёх предпринимателей были рассмотрены дела об административных правонарушениях, по завершению которых нарушителям назначено наказание в виде административных штрафов.

Продукция неподтвержденного качества подлежит уничтожению либо утилизации.

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