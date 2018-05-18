Lexus и «скорая помощь» столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске
В автомобиле медиков в момент аварии был пациент.
В автомобиле медиков в момент аварии был пациент.
Вблизи часовни на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Машина медиков столкнулась с автомобилем Lexus RX450h.
— Оба автомобиля ехали в сторону кинотеатра Маяковский. «Скорая помощь» двигалась с включенными проблесковыми маячками, но без сирены. В автомобиле медиков находился пациент — ребёнок, — цитируют очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск».
Столкновение произошло во время перестроения «скорой помощи» в правый ряд. К счастью, никто в ДТП не пострадал. Пациента увез другой автомобиль медицинской службы.