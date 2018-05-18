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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Lexus и «скорая помощь» столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

В автомобиле медиков в момент аварии был пациент.

Вблизи часовни на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Машина медиков столкнулась с автомобилем Lexus RX450h.

— Оба автомобиля ехали в сторону кинотеатра Маяковский. «Скорая помощь» двигалась с включенными проблесковыми маячками, но без сирены. В автомобиле медиков находился пациент — ребёнок, — цитируют очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск».

Столкновение произошло во время перестроения «скорой помощи» в правый ряд. К счастью, никто в ДТП не пострадал. Пациента увез другой автомобиль медицинской службы.

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