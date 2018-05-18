Lexus и «скорая помощь» столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

Вблизи часовни на Красном проспекте в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Машина медиков столкнулась с автомобилем Lexus RX450h.

— Оба автомобиля ехали в сторону кинотеатра Маяковский. «Скорая помощь» двигалась с включенными проблесковыми маячками, но без сирены. В автомобиле медиков находился пациент — ребёнок, — цитируют очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск».