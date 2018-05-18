Пожилой челябинец сломал ногу, пытаясь запрыгнуть в вагон поезда

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая на железнодорожном вокзале Челябинска — пожилой мужчина получил перелом ноги, пытаясь запрыгнуть на подножку вагона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Установлено, что 73-летний челябинец хотел запрыгнуть в вагон, схватившись за поручень, но не удержался и упал на платформу. Мужчина опаздывал на поезд сообщением «Челябинск — Санкт-Петербург». Сотрудники транспортной полиции доставили пострадавшего в медпункт, затем его госпитализировали в больницу, где у пенсионера диагностировали перелом шейки бедра.