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11:41 (мск), источник: dostup1.ru

Пожилой челябинец сломал ногу, пытаясь запрыгнуть в вагон поезда

Пенсионер получил перелом шейки бедра.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая на железнодорожном вокзале Челябинска — пожилой мужчина получил перелом ноги, пытаясь запрыгнуть на подножку вагона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Установлено, что 73-летний челябинец хотел запрыгнуть в вагон, схватившись за поручень, но не удержался и упал на платформу. Мужчина опаздывал на поезд сообщением «Челябинск — Санкт-Петербург». Сотрудники транспортной полиции доставили пострадавшего в медпункт, затем его госпитализировали в больницу, где у пенсионера диагностировали перелом шейки бедра.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и гибели.

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