В Татарстане задержаны похитители нефти

Причем «черное золото» скачивали через технологические заглушки. Вычислили стражи порядка и куда потом увозилось для хранения похищенное сырье — на базу в промзоне поселка Актюбинский Азнакаевского района.

В итоге на месте где сливали нефть было организовано наблюдение. И как только прибывшие на машине туда двое мужчин начали заливать похищенное в емкость, их полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали.

В дальнейшем на той самой базе, куда увозили ворованную нефть, обнаружили спрятанные в земле резервуары объемом не менее 30 кубических метров.