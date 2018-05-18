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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане задержаны похитители нефти

Полицейские установили, что кто-то совершает кражи из нефтепровода в районе Кызыл-Чишма Бугульминского района.

Причем «черное золото» скачивали через технологические заглушки. Вычислили стражи порядка и куда потом увозилось для хранения похищенное сырье — на базу в промзоне поселка Актюбинский Азнакаевского района.

В итоге на месте где сливали нефть было организовано наблюдение. И как только прибывшие на машине туда двое мужчин начали заливать похищенное в емкость, их полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали.

В дальнейшем на той самой базе, куда увозили ворованную нефть, обнаружили спрятанные в земле резервуары объемом не менее 30 кубических метров.

— В настоящее время продолжается комплекс мероприятий по установлению всех участников и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновным грозит до 6 лет лишения свободы, — сообщают в МВД Татарстана.

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