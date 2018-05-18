Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
11:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае группе наркоторговцев грозит 220 лет тюрьмы

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело против группы наркоторговцев. Каждому из ее участников грозит срок до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Группа из 11 человек занималась хранением и продажей героина на территории Хабаровска. Руководила действиями 31-летняя женщина. Ранее ее уже судили за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Теперь она снова оказалась под стражей. Пока в ожидании приговора суда.

Как выяснили следователи, преступную группу женщина основала в августе 2016 года. Она привлекла к делу своих наркозависимых знакомых и разрешила им оставлять себе часть товара.

У обвиняемых существовала отлаженная схема сбыта. Благодаря ей, даже находясь за пределами края, организатор группы могла контролировать незаконную деятельность и строго следить за соблюдением конспирации.

В ходе следствия удалось доказать, что в течение десяти месяцев было совершено 14 эпизодов сбыта героина.

Все новости региона
 "Торнадо" для "Арматы": на чем будут возить новую тяжелую бронетехнику
Военные рассказали об опыте применения "Солнцепека" в Сирии
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
СК возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь