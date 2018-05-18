В Хабаровском крае группе наркоторговцев грозит 220 лет тюрьмы

Группа из 11 человек занималась хранением и продажей героина на территории Хабаровска. Руководила действиями 31-летняя женщина. Ранее ее уже судили за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Теперь она снова оказалась под стражей. Пока в ожидании приговора суда.

Как выяснили следователи, преступную группу женщина основала в августе 2016 года. Она привлекла к делу своих наркозависимых знакомых и разрешила им оставлять себе часть товара.

У обвиняемых существовала отлаженная схема сбыта. Благодаря ей, даже находясь за пределами края, организатор группы могла контролировать незаконную деятельность и строго следить за соблюдением конспирации.