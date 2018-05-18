Микроавтобус и универсал не разъехались в Хабаровске
Водителю «Ниссана АД» показалось, что ехавшая впереди машина сместилась на его полосу.
Водителю «Ниссана АД» показалось, что ехавшая впереди машина сместилась на его полосу.
В Индустриальном районе Хабаровска сотрудники ДПС разбирались в обстоятельствах стандартного дорожного происшествия. Необычными в этой истории были только оправдания виновника аварии, сообщает портал «Губерния».
Столкновение двух машин произошло у перекрестка с улицей Подгаева. Обе иномарки двигались по Лейтенанта Орлова в одном направлении, от центра города в сторону Волочаевской. «Тойота ХайЭйс» ехала по правому ряду, «Ниссан АД» — позади, по второй полосе. Судя по следам от покрышек, водитель универсала предпринял экстренное торможение и в то же время переместился из левого ряда в правый, в результате чего произошло столкновение. Микроавтобус в этот момент находился перед пешеходным переходом. После мощного удара в задний бампер «Тойота» прокатилась вперед и оказалась далеко за пределами перекрестка, с другой его стороны.
«Ниссан» предполагаемого виновника ДТП получил серьезные повреждения. Банальная авария в изложении этого молодого человека выглядела сложной: в
Характер повреждений, следы торможения и разлет осколков плохо согласовывались со словами водителя универсала. В изложении второго участника событий все выглядело проще: он двигался по первой полосе, не меняя траектории, когда в заднюю часть микроавтобуса влетел «Ниссан».