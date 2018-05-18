СКР возбудил еще одно дело о призыве взорвать Крымский мост

Источник: РИА "Новости"

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Отмечается, что по результатам проверки ГСУ возбудил уголовное дело в отношении Уго Гурдона, который, по данным следствия, согласовал и разместил скандальную статью Тома Рогана.

«В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)», — сообщает пресс-служба ведомства.