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13:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские застрелили обезумевшую бойцовскую собаку

Животное бегало по улице Артамонова.

Вчера примерно в 20.00 в полицию обратились испуганные жители улицы Артамонова. По тротуарам носилась бойцовская собака, рычала и бросалась на всех, кого видела. Ее владелец, 47-летний мужчина, не принимал никаких мер. Полицейские приехали на место и сразу поняли всю серьезность ситуации.

— В связи с явной угрозой жизни и здоровью граждан полицейский применил табельное оружие для обезвреживания опасного животного, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. — По предварительным данным, применение оружия признано правомерным.

Владельца собаки ждет малоприятная беседа с властями. Материал в его отношении направили в Административную комиссию при управе Железнодорожного района.

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