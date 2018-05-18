Воронежские полицейские застрелили обезумевшую бойцовскую собаку
Животное бегало по улице Артамонова.
Животное бегало по улице Артамонова.
Вчера примерно в 20.00 в полицию обратились испуганные жители улицы Артамонова. По тротуарам носилась бойцовская собака, рычала и бросалась на всех, кого видела. Ее владелец, 47-летний мужчина, не принимал никаких мер. Полицейские приехали на место и сразу поняли всю серьезность ситуации.
— В связи с явной угрозой жизни и здоровью граждан полицейский применил табельное оружие для обезвреживания опасного животного, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. — По предварительным данным, применение оружия признано правомерным.
Владельца собаки ждет малоприятная беседа с властями. Материал в его отношении направили в Административную комиссию при управе Железнодорожного района.