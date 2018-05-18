Поезд сбил насмерть карагандинскую школьницу: полиция расследует факт ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 344 части 2 “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта” УК РК. В настоящее время проводится расследование», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла вечером 16 мая на перегоне Сарыбел — Анар. По данным пресс-службы АО «КТЖ — Грузовые перевозки», на данном участке отсутствуют дома и жилые постройки.

«16 мая в 20.35 часов на участке Караганда-Сортировочная — Астана на перегоне Сарыбел — Анар при скорости 103 километра в час машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода девушки на железнодорожный путь. К сожалению, наезд не удалось предотвратить», — сообщили в пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки».