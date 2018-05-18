Поезд сбил насмерть карагандинскую школьницу: полиция расследует факт ДТП
По факту смерти 18-летней карагандинки, которая попала под поезд, расследуется возможное нарушение правил безопасности движения.
По факту смерти 18-летней карагандинки, которая попала под поезд, расследуется возможное нарушение правил безопасности движения.
Об этом сообщили в
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 344 части 2 “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта” УК РК. В настоящее время проводится расследование», — сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла вечером 16 мая на перегоне Сарыбел — Анар. По данным
«16 мая в 20.35 часов на участке
По данным администрации гимназии, в которой училась девушка, погибшей, было 18 лет. Она училась в 11 классе.