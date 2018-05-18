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13:11 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожарные по тревоге примчались к Дому контор в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Пожарные автомобили подъехали к Дому контор в Екатеринбурге.

Не менее четырех красных пожарных автомобилей подъехали к Дому контор, который стоит на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. У них работают проблесковые маячки. Туда же прибыла машина скорой помощи, пишет «ФедералПресс».

Дыма не видно, но пожарные зашли внутрь. Через некоторое время сотрудники МЧС стали запускать людей обратно в здание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, помощь пожарных в данной ситуации не потребовалась. Делом занимается полиция.

«Никаких правонарушений там нет», сообщил «УралПолит.Ru» представитель пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу.

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