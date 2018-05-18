Пожарные по тревоге примчались к Дому контор в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Пожарные автомобили подъехали к Дому контор в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая, ИА УралПолит.Ru. Пожарные автомобили подъехали к Дому контор в Екатеринбурге.
Не менее четырех красных пожарных автомобилей подъехали к Дому контор, который стоит на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. У них работают проблесковые маячки. Туда же прибыла машина скорой помощи, пишет «ФедералПресс».
Дыма не видно, но пожарные зашли внутрь. Через некоторое время сотрудники МЧС стали запускать людей обратно в здание.
Как сообщили в
«Никаких правонарушений там нет», сообщил «УралПолит.Ru» представитель