В Перми задержали угонщиков велосипедов, на счету которых 83 кражи
Двухколёсный транспорт молодые люди воровали в подъездах домов.
Двухколёсный транспорт молодые люди воровали в подъездах домов.
Банду угонщиков велосипедов задержали в Перми. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что двое молодых людей крали двухколёсный транспорт, оставленный жильцами в подъездах.
Сейчас оперативники установили причастность группы к девяти преступлениям. По всем фактам краж возбуждены уголовное дела, ведётся следствие. В общей сложности, с начала года в Перми украли 83 велосипеда. И большинство хищений произошли именно в подъездах жилых домов.
«Преступников не останавливают ни тросы, ни цепочки, так как у них есть специальные инструменты, с помощью которых можно быстро “перекусить” и трос, и цепочку. Поэтому мы рекомендуем хранить велосипеды в закрытых тамбурах, квартирах или на балконах», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.