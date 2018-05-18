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13:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержали угонщиков велосипедов, на счету которых 83 кражи

Двухколёсный транспорт молодые люди воровали в подъездах домов.

Банду угонщиков велосипедов задержали в Перми. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что двое молодых людей крали двухколёсный транспорт, оставленный жильцами в подъездах.

Сейчас оперативники установили причастность группы к девяти преступлениям. По всем фактам краж возбуждены уголовное дела, ведётся следствие. В общей сложности, с начала года в Перми украли 83 велосипеда. И большинство хищений произошли именно в подъездах жилых домов.

«Преступников не останавливают ни тросы, ни цепочки, так как у них есть специальные инструменты, с помощью которых можно быстро “перекусить” и трос, и цепочку. Поэтому мы рекомендуем хранить велосипеды в закрытых тамбурах, квартирах или на балконах», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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