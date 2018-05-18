В Жигулевске разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и уехавшего

В 16:20 неизвестный водитель около дома № 5 по ул. Репина не убедился в безопасности маневра и сбил 11-летнего пешехода, который находился на парковочной площадке. После случившегося автомобилист скрылся.

Разыскиваемый автомобиль — черный кроссовер, имеет большой радиус колес, белые диски, на крышке багажника нет запасного колеса. За рулем находился мужчина на вид лет 40, среднего роста, полного телосложения, волосы темные. Он был одет в кофту с длинным рукавом и брюки.