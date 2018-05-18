В Жигулевске разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и уехавшего
В четверг, 17 мая, в Жигулевск в ДТП пострадал ребенок, сообщает
В четверг, 17 мая, в Жигулевск в ДТП пострадал ребенок, сообщает
В 16:20 неизвестный водитель около дома № 5 по ул. Репина не убедился в безопасности маневра и сбил 11-летнего пешехода, который находился на парковочной площадке. После случившегося автомобилист скрылся.
Разыскиваемый автомобиль — черный кроссовер, имеет большой радиус колес, белые диски, на крышке багажника нет запасного колеса. За рулем находился мужчина на вид лет 40, среднего роста, полного телосложения, волосы темные. Он был одет в кофту с длинным рукавом и брюки.
Отделение ОГИБДД просит очевидцев происшествия сообщить любую полезную информацию по телефонам: 2−20−85, 2−36−74, 2−23−90 или 02, либо обратиться по адресу: Жигулевск, ул. Пушкина, 37, каб. № 7, 4. Конфиденциальность полученной информации гарантируется.