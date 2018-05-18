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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский подросток не вернулся из школы 9 мая

Максима Белова ищут правоохранители и волонтеры.

Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» обратилось за помощью в розыске 15-летнего Максима Белова. Пропал подросток еще 9 мая — не вернулся домой из школы.

— Заявление в полицию было написано раньше, а к нам родители обратились только сейчас. В День Победы было школьное мероприятие, на которое его отвела мама, и после его не видели, — рассказала «Комсомольской правде» координатор инфогруппы «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.

Также сообщается, что подобного с ребенком ранее не происходило. Он мог переночевать у друзей, но родители всегда были в курсе, где находится их сын.

Парень ростом 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы у него рыжие, а глаза серые. В последний раз, когда его видели, он был одет в черную спортивную олимпийку, серую толстовку на замке, спортивные штаны с черно-желтым рисунком, кроссовки серо-голубого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8−903−904−6585, 8−953−887−1777, 8−951−387−0758.

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