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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Суд отклонил иск Мары Багдасарян к отделу ГИБДД

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу отклонил иск лишенной водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян к отделу ГИБДД, отказавшему девушке в выдаче водительского удостоверения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Административное исковое заявление оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Морозова.

В ходе судебного заседания представитель Багдасарян Алексей Дёмин заявил, что отказ ГИБДД в выдаче ей водительского удостоверения является незаконным.

«Савеловский суд в марте 2017 года лишил Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья, но позже она обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы доказать, что медицинские основания отпали. Моя доверительница прошла врачей, получила заключения психиатров и наркологов, ей было выдано медицинское заключение. С ним она обратилась в ГИБДД с заявлением о выдаче ей водительского удостоверения, но ей незаконно отказали», — рассказал он.

По словам Дёмина, Багдасарян не была лишена прав, действие водительского удостоверения было приостановлено по медицинским показателям. Таким образом, считает представитель, девушке должны были выдать права сразу же после предоставления в ГИБДД документа о состоянии здоровья, позволяющем управлять автомобилем.

«Отказ нарушает права, свободы и законные интересы моей доверительницы. Просим признать данный отказ незаконным, обязать отделение ГИБДД устранить нарушения и рассмотреть запрос Багдасарян о выдаче ей удостоверения», — добавил Дёмин.

В свою очередь представитель ГИБДД Антон Доронин в суде мотивировал невыдачу прав Багдасарян постановлением Савеловского суда, прекратившем действие водительских прав девушки в связи с медицинскими показателями, и ссылкой на статью 25 федерального закона о безопасности дорожного движения. Также он сослался на заключение об аннулировании справки о состоянии здоровья, представленное уполномоченным органом, в котором говорится о несостоятельности представленного Багдасарян свидетельства.

Ранее в Дорогомиловский суд поступил иск Багдасарян к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 2 ГУ МВД России по г. Москве, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения». В качестве соответчика выступило ГУ МВД России по городу Москве.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen», после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.

Мара Багдасарян потребовала вернуть ей водительские права
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09:12 (мск)© Ньюстюб
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