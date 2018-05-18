Омича, взявшего в плен ребенка, отдадут под суд
Ему грозит длительный срок.
Ему грозит длительный срок.
Областной Следственный Комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы ребенка. Перед судом предстанет 21-летний житель Омска. Кроме того, его обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений — нарушение неприкосновенности жилища, угроза убийством и кража.
Напомним, это происшествие произошло 18 ноября прошлого года. Среди ночи пьяный парень, разбив окно, забрался в дом своей бывшей возлюбленной. Там он стал скандалить
Эта история закончилась благополучно. В скором времени молодой человек предстанет перед судом. Его будут судить также за кражу — у хозяйки дома, уходя, он украл мобильный телефон.