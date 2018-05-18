Омича, взявшего в плен ребенка, отдадут под суд

Напомним, это происшествие произошло 18 ноября прошлого года. Среди ночи пьяный парень, разбив окно, забрался в дом своей бывшей возлюбленной. Там он стал скандалить из-за того, что та разорвала отношения — не отвечала на его звонки и не пускала в дом. Вооружившись молотком, он стал угрожать визави убийством. Чтобы 7-летний сын омички не убежал, он связал ребенку подтяжками руки и ноги. В течение получаса мальчик лежал связанным. Мать уговорила ревнивца развязать сынишку. Тот в одних плавках и тапочках убежал в магазин и попросил вызвать полицию.