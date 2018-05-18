Бывшего замглавы Нефтекамска обвиняют в причинении бюджету крупного ущерба

59-летнего бывшего заместителя главы Нефтекамска обвиняют в причинении особо крупного ущерба бюджету, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2014 году первый замглавы города в обход процедуры предоставил в аренду строительной компании участок площадью более 12 тысяч кв.м. для строительства многоквартирных домов. При этом плата за аренду земли не взималась. Бюджету был причинен ущерб более чем в 4,6 млн рублей.

«Кроме того, чиновник издал незаконное постановление о предоставлении в аренду земельного участка и размещении на нем административного здания коммерческой фирме», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.