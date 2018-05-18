Бывшего замглавы Нефтекамска обвиняют в причинении бюджету крупного ущерба
Он составил более 4,6 млн рублей.
Он составил более 4,6 млн рублей.
59-летнего бывшего заместителя главы Нефтекамска обвиняют в причинении особо крупного ущерба бюджету, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает
По версии следствия, в 2014 году первый замглавы города в обход процедуры предоставил в аренду строительной компании участок площадью более 12 тысяч кв.м. для строительства многоквартирных домов. При этом плата за аренду земли не взималась. Бюджету был причинен ущерб более чем в 4,6 млн рублей.
«Кроме того, чиновник издал незаконное постановление о предоставлении в аренду земельного участка и размещении на нем административного здания коммерческой фирме», — рассказали в
Мужчина не признал свою вину. В декабре прошлого года его уволили. Уголовное дело направлено в суд.