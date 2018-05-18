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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Усть-Лабинском районе из реки достали машину с телом мужчины

Жуткая история произошла 16 мая в станице Кирпильской. Местные жители нашли в реке Кирпили машину «ВАЗ-2110» в котором находилось тело 36-летнего мужчины. Оказалось, что в автомобиль его тело поместили уже после смерти.

Следователи смогли восстановить картину произошедшего. Выяснилось, что в магазине мужчина встретился с двумя пьяными местными жителями, у которых закончился алкоголь, и повздорил с одним из них. Выяснять отношения мужчины отправились домой, где проходило застолье.

— В процессе разговора и совместного употребления алкоголя мужчины нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Бездыханное тело погибшего они уложили на пассажирское сиденье в его же машину и спустили ее в реку. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности его смерть.

— В настоящее время подозреваемые 33-летний и 41-летний мужчины задержаны, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

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