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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области полоснул жену по шее

Его сожительница скончалась на месте.

Накануне в частном доме в Верхнехавском районе обнаружили тело 30-летней местной жительницы. Полицейские и следователи быстро нашли подозреваемого. Это оказался 30-летний сожитель погибшей. Сначала он отрицал вину. Но на его одежде и обуви нашли следы крови…

Выяснилось, что в ночь на 16 мая пара вместе выпивала. Началась ссора, которая закончилась поножовщиной. Мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине резаную рану шеи. Та скончалась на месте происшествия.

В Следственном комитете сообщают о возбуждении дела по статье «Убийство». Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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