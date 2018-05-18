Житель Воронежской области полоснул жену по шее

Накануне в частном доме в Верхнехавском районе обнаружили тело 30-летней местной жительницы. Полицейские и следователи быстро нашли подозреваемого. Это оказался 30-летний сожитель погибшей. Сначала он отрицал вину. Но на его одежде и обуви нашли следы крови…

Выяснилось, что в ночь на 16 мая пара вместе выпивала. Началась ссора, которая закончилась поножовщиной. Мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине резаную рану шеи. Та скончалась на месте происшествия.