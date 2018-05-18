Зарезавшего родителей студента осудили в Нижегородской области

Два 22-летних жителя Богородска, которые жестоко убили мать и отчима одного из них, осуждены Нижегородским областным судом. Об этом корреспонденту Newsroom24 сообщили в уголовно судебном управлении прокуратуры Нижегородской области.

Сын убитой женщины приговорен к 14,5 годам колонии строго режима. Его товарищ получил 15 лет. Обоим также назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

Как сообщалось ранее, 4 декабря 2016 года 21-летний студент со своим другом зарезал мать и отчима.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по региону, 5 декабря, в понедельник, в бане в одном из дворов поселка Березовка (Богородский район) были обнаружены обгоревшие тела 51-летнего мужчины и 48-летней женщины с резано-колотыми ранениями.

Оперативники установили подозреваемых в совершении преступления и 9 декабря, в пятницу, задержали их. Злоумышленниками оказались студент одного из вузов областного центра, которому убитые приходились матерью и отчимом, а также его ровесник-однокурсник.