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13:42 (мск), источник: Publika.md

Полиция задержала двух мужчин, угнавших микроавтобус с парковки на Буюканах

Полиция задержала угонщиков, которые вскрыли микроавтобус на одной из парковок в столичном секторе Буюканы.

Источник: Publika.md

Машину отогнали в Чадыр-Лунгу и бросили в поле.

По информации правоохранителей, задержанные 31-го и 36-ти лет признали вину и дают показания. Им грозит штраф в 27 тысяч леев или три года лишения свободы.

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