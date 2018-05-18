Полиция задержала двух мужчин, угнавших микроавтобус с парковки на Буюканах
Полиция задержала угонщиков, которые вскрыли микроавтобус на одной из парковок в столичном секторе Буюканы.
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Полиция задержала угонщиков, которые вскрыли микроавтобус на одной из парковок в столичном секторе Буюканы.
Машину отогнали в
По информации правоохранителей, задержанные 31-го и 36-ти лет признали вину и дают показания. Им грозит штраф в 27 тысяч леев или три года лишения свободы.