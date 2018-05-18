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13:39 (мск), источник: ТАСС

Суд вынесет решение по апелляции по делу экс-сенатора Цыбко 1 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Челябинский областной суд вынесет решение по апелляции по делу бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко 1 июня. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

«Цыбко закончил выступать с последним словом, он не признает свою вину. Оглашение будет первого июня», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2017 года суд Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесения приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.

Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

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