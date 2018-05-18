Суд вынесет решение по апелляции по делу экс-сенатора Цыбко 1 июня

«Цыбко закончил выступать с последним словом, он не признает свою вину. Оглашение будет первого июня», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2017 года суд Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесения приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.