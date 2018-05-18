Мужчину убили ударом ножа около кафе в Ангарске

В причинах гибели 38-летнего мужчины разбираются следователи СК в Ангарске. Днем 18 мая поступило сообщение о том, что в 93-м квартале около кафе он получил удар ножом в сердце.

По неподтвержденной информации, поводом для кровавой развязки стало поведение самого погибшего. Якобы незадолго до трагедии он приставал к посетителям кафе. В итоге 63-летний пенсионер не стал терпеть такое поведение и схватился за нож. Подозреваемый был задержан.

— Сейчас возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса РФ «Убийство», — сообщили в СУ СК России по Иркутской области. — Сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины.