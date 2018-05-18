Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Матвиенко огорчила россиян: вот как повысят пенсионный возраст
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Евгения Плющенко осудили за экстремальное хобби его сына
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчину убили ударом ножа около кафе в Ангарске

СК возбудил уголовное дело.

В причинах гибели 38-летнего мужчины разбираются следователи СК в Ангарске. Днем 18 мая поступило сообщение о том, что в 93-м квартале около кафе он получил удар ножом в сердце.

По неподтвержденной информации, поводом для кровавой развязки стало поведение самого погибшего. Якобы незадолго до трагедии он приставал к посетителям кафе. В итоге 63-летний пенсионер не стал терпеть такое поведение и схватился за нож. Подозреваемый был задержан.

— Сейчас возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса РФ «Убийство», — сообщили в СУ СК России по Иркутской области. — Сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины.

Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Все новости региона
 Лорел или Янни? Люди измучались выбирать.
Прикрылись кленовым листом...
Утвержден состав нового правительства РФ
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь