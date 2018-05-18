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13:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

ДТП парализовало движение по трассе Пермь-Краснокамск

Машины, попавшие в аварию, полностью перегородили двухполосную трассу.

ДТП парализовало движение на участке дороги Пермь-Краснокамск. Фура столкнулась с легковым автомобилем и машины перегородили обе полосы.

«Авария произошла 18 мая в 14.10 на 472-м километре федеральной трассы М-7 “Волга”, на объездной дороге Краснокамска. Фура столкнулась с легковым автомобилем. Обе машины, попавшие в аварию, полностью перегородили двухполосную трассу. Движение транспорта затруднено», — сообщили в компании Упрдор «Прикамье». Сейчас на месте работают оперативные службы и специалисты Упрдора. Объезд организован через Краснокамск.

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