ДТП парализовало движение по трассе Пермь-Краснокамск

«Авария произошла 18 мая в 14.10 на 472-м километре федеральной трассы М-7 “Волга”, на объездной дороге Краснокамска. Фура столкнулась с легковым автомобилем. Обе машины, попавшие в аварию, полностью перегородили двухполосную трассу. Движение транспорта затруднено», — сообщили в компании Упрдор «Прикамье». Сейчас на месте работают оперативные службы и специалисты Упрдора. Объезд организован через Краснокамск.