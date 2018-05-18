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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Панино Audi сбила 67-летнего велосипедиста

Мужчину в тяжелом состоянии направили в областную больницу.

Автомобиль Audi под управлением 43-летнего мужчины сбил 67-летнего велосипедиста в Панино в пятницу, 18 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Панинскому району Сергей Нефедов.

Авария произошла на улице 9 Января в 10:00. Велосипедист и иномарка двигались в одном направлении. Автомобилист допустил столкновение. Пострадавшего в тяжелом состоянии направили в областную больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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