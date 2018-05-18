В Панино Audi сбила 67-летнего велосипедиста

Автомобиль Audi под управлением 43-летнего мужчины сбил 67-летнего велосипедиста в Панино в пятницу, 18 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Панинскому району Сергей Нефедов.