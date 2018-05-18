Один человек погиб при пожаре на заводе в Ростовской области
Один человек погиб при пожаре на заводе в городе Миллерово Ростовской области 18 мая.
Один человек погиб при пожаре на заводе в городе Миллерово Ростовской области 18 мая.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону, информация о возгорании на территории предприятия на улице Промышленной поступила к пожарным в 8.13.
В тушении пожара участвовали 16 человек, было задействовано шесть единиц техники. На ликвидацию ЧП потребовалась 51 минута.
В результате пожара погиб 32-летний работник завода. Еще один сотрудник госпитализирован.
Причины возгорания устанавливаются.