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14:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при пожаре на заводе в Ростовской области

Один человек погиб при пожаре на заводе в городе Миллерово Ростовской области 18 мая.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону, информация о возгорании на территории предприятия на улице Промышленной поступила к пожарным в 8.13.

В тушении пожара участвовали 16 человек, было задействовано шесть единиц техники. На ликвидацию ЧП потребовалась 51 минута.

В результате пожара погиб 32-летний работник завода. Еще один сотрудник госпитализирован.

Причины возгорания устанавливаются.

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