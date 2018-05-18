Пропавшую на Автозаводе 86-летнюю Нину Крамкову нашли мертвой

Пропавшая несколько дней назад в Нижнем Новгороде 86-летняя Нина Крамкова найдена погибшей. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

— Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким, — написали в группе в соцсетях.

Известно, что женщина страдала потерей памяти. Волонтеры проводили поиски в течение трех дней. По информации, добровольцы проводили обследование городских улиц, зданий, подвалов, гаражей.

— Осмотрели окрестности озера 777, магазины, расклеивали ориентировки, опрашивали свидетелей, некоторые говорили, что видели похожую женщину в курточке и цветном халате, — рассказывали волонтеры после очередного дня поисков.