Пропавшую на Автозаводе 86-летнюю Нину Крамкову нашли мертвой
Ее искали в течение трех дней.
Ее искали в течение трех дней.
Пропавшая несколько дней назад в Нижнем Новгороде 86-летняя Нина Крамкова найдена погибшей. Об этом сообщается на сайте нижегородского
— Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким, — написали в группе в соцсетях.
Известно, что женщина страдала потерей памяти. Волонтеры проводили поиски в течение трех дней. По информации, добровольцы проводили обследование городских улиц, зданий, подвалов, гаражей.
— Осмотрели окрестности озера 777, магазины, расклеивали ориентировки, опрашивали свидетелей, некоторые говорили, что видели похожую женщину в курточке и цветном халате, — рассказывали волонтеры после очередного дня поисков.
Напомним, утром в понедельник, 14 мая 2018 года, Нина Александровна вышла из дома на улице Дьяконова и не вернулась.