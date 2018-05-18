Нижегородец повредил свою машину, чтобы сделать ложный донос

Суд Ленинского района Нижнего Новгорода вынес приговор 28-летнему нижегородцу, который обвинялся по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Об этом корреспонденту Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Надежда Лимонова.

По данным следствия, вечером 1 января 2018 года в Ленинском районе Нижнего Новгорода, мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ», совершил ДТП, в котором травмировал пешехода.

Испугавшись, водитель с места преступления скрылся, а затем решил инсценировать угон своего автомобиля. Он отогнал его на одну из улиц города, разбил стекло, после чего собрал осколки и принес их к своему дому на том место, где обычно парковал свой автомобиль.

Затем сообщил в полицию об угоне авто. Когда обман вскрылся, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.