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13:55 (мск), источник: Om1.ru

Водителю упавшего в Омске крана сделали несколько операций

Он по-прежнему без сознания.

Напомним, вчера в «Старгороде» обрушился башенный кран, в кабине которого находился 61-летний крановщик. Мужчину с серьезными травмами доставили в больницу, где врачи сделали ему несколько операций, в том числе по восполнению потерянной крови.

Пока врачи не берутся делать какие-либо прогнозы, сообщает «НГС. Омск» со ссылкой на областной Минздрав.

По версии Следственного комитета, падение крана произошло по вине водителя. Он самовольно решил разгрузить мешающие ему автомобили и слишком высоко поднял железобетонную плиту, в результате чего кран обрушился.

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