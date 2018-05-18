Водителю упавшего в Омске крана сделали несколько операций

Напомним, вчера в «Старгороде» обрушился башенный кран, в кабине которого находился 61-летний крановщик. Мужчину с серьезными травмами доставили в больницу, где врачи сделали ему несколько операций, в том числе по восполнению потерянной крови.

Пока врачи не берутся делать какие-либо прогнозы, сообщает «НГС. Омск» со ссылкой на областной Минздрав.