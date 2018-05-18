Экс-глава Интехбанка, подозреваемый в выводе активов почти на 900 млн рублей, отправлен под домашний арест

«Судом в отношении М. Зарипова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, а именно до 19 июля», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в суде.

Ранее сообщалось, что председатель правления Интехбанка и его первый заместитель Елена Наумова стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, М. Зарипов и Е. Наумова совместно с неустановленными должностными лицами банка, осведомленные о его неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, с 19 по 23 декабря 2016 года путем заключения договоров уступки прав требований, незаконно вывели активы банка на сумму 873,6 млн рублей.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Интехбанке был введен 23 декабря 2016 года. Кредитная организация являлась партнером Татфондбанка. Банк России у обоих банков отозвал лицензии 3 марта 2017 года, в апреле обе были признаны в судебном порядке банкротами.