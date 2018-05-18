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14:20 (мск), источник: Югополис

Силовики обнаружили в доме жителя Кубани оружейный арсенал

Оружие и средства поражения изъяты и направлены на экспертизу.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, обследовавшие дом жителя станицы Челбасской Каневского района, обнаружили там большое количество оружия и боеприпасов.

Силовиками были найдены револьвер наган, 3 взрывателя к минометным минам, 5 патронов к авиационному пулемету, 4 затвора к винтовке Мосина, обрез охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра, 115 патронов калибра 5,6 мм, 111 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 130 патронов калибра 7, 62 к пистолету ТТ, 10 патронов калибра 7,62 к нагану, 12 запалов к гранатам, 7 патронов калибра 5,45 мм, артиллерийский снаряд 76 мм, банка с порохом массой 100 граммов.

Подозреваемый признал, что средства поражения принадлежат ему. По его словам, он их обнаружил при проведении раскопок.

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба силового ведомства.

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