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15:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Следствие начало проверку по факту перевернувшегося в Осетрово автокрана

Авария произошла вечером в четверг на территории причала Осетровского завода металлоконструкций.

По предварительным данным, при спуске судна, когда до поверхности воды оставалось два метра, автокран резко наклонился и упал, машинист успел покинуть кабину. Причинами случившегося могли стать превышение грузоподъёмности автокрана и нарушения, которые допустили, когда опускали судно на воду.

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