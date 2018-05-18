Следствие начало проверку по факту перевернувшегося в Осетрово автокрана

По предварительным данным, при спуске судна, когда до поверхности воды оставалось два метра, автокран резко наклонился и упал, машинист успел покинуть кабину. Причинами случившегося могли стать превышение грузоподъёмности автокрана и нарушения, которые допустили, когда опускали судно на воду.