Следствие начало проверку по факту перевернувшегося в Осетрово автокрана
Авария произошла вечером в четверг на территории причала Осетровского завода металлоконструкций.
Авария произошла вечером в четверг на территории причала Осетровского завода металлоконструкций.
По предварительным данным, при спуске судна, когда до поверхности воды оставалось два метра, автокран резко наклонился и упал, машинист успел покинуть кабину. Причинами случившегося могли стать превышение грузоподъёмности автокрана и нарушения, которые допустили, когда опускали судно на воду.