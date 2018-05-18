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14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем во время земляных работ нашли три снаряда времен ВОВ

Боеприпасы уничтожили на полигоне.

В пятницу, 18 мая, на специальной подрывной площадке в балке «Каверинский Лог», Большеверейского сельского поселения по заявке Рамонской районной администрации в 12.00 уничтожили три снаряда времен Великой Отечественной войны, найденные при проведении земляных работ. Это один 45-миллиметровый снаряд и две 82-миллиметровые минометные мины.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещено трогать их, перемещать или производить с ними другие действия. Незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения» — «112» (для мобильных телефонов) или «101» (для мобильных и городских телефонов), телефон доверия — 8 (473)277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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